عضو تنسيقية الأحزاب: السيسي أنهى معاناة ذوى الهمم بالدمج وإنهاء التهميش

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي المتحدث الأول عن نفسها، مشيرة إلى أنه منذ مجيئه إلى رئاسة الجمهورية وهو دائما ما يهتم بذوي الهمم، كما خصص عام 2018 كعام خاص لذوى الاحتياجات.

مدني: الرئيس قضى على تهميش ذوي الهمم

وأضافت «مدني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي عمل على إنهاء التهميش الذي كان يعانيه ذوى الإعاقات المختلفة وقام بدمجهم في المجتمع والتوسع بمراكز التأهيل، بخلاف التشريعات والقوانين التي يصدرها أعضاء مجلس النواب بشكل دوري.

مدني: الجائزة عالمية ودون واسطة

وتابعت: «الجائزة التي حصل عليها الرئيس السيسي ليست محلية بل عالمية وكل الدول تنظر لها، والجائزة نتاج عمله الدؤوب والمثمر لدمج ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم المستحقة في بلدهم»، موضحة أن سمعة مصر عالميًا تفيد بأنها دولة مستقرة وتهتم بالرياضة في العموم، كما أن اللجنة الأولمبية الدولية للاحتياجات الخاصة، كرمت الرئيس وهي جائزة لا تأتي بالواسطة، وهي نتاج العمل على الأرض.