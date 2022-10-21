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وسائل إعلام روسية تتهم أوكرانيا بالسعي لتفجير قنبلة نووية وإلصاقها بموسكو

كتب:

محمد محمود موسى
03:53 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
انفجار قنبلة نووية

انفجار قنبلة نووية

ذكرت وسائل إعلام روسية محلية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لديها قنبلة نووية في مدينة ميكولايف وستعمل على تفجيرها، لإلقاء اللوم على روسيا باستخدام السلاح النووي في الأراضي الأوكرانية، وخلق ذريعة جديدة ليشارك حلف الناتو في ميدان المعركة.

كييف تحاول إقحام الناتو في الحرب

ولفتت وسائل الإعلام، إلى أن كييف تفعل ما بوسعها حتى تقحم حلف الناتو في الحرب ضد روسيا.

وحذر الناتو مسبقا روسيا، من أن أي استخدام للأسلحة النووية في أوكرانيا، يعني تدخل الحلف في الحرب بشكل مباشر.

ولم يقتصر تحذير حلف الناتو على ذلك فحسب، بل حذروا من أنهم سيبيدوا الجيش الروسي عن بكرة أبيه، فضلا عن تدمير الأسطول الروسي في القطب الشمالي.

بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوح عدة مرات باستخدام الأسلحة النووية، حال تعرض الأراضي الروسية لأي هجوم من عدو خارجي، بما في ذلك الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا.

ولكن بعض مسؤولي حلف الناتو، اعتبرو تهديدات الرئيس الروسي مجرد خدعة، وذلك بعد تراجع أداء الجيش الروسي في أرض المعركة وتكبيده العديد من الخسائر الفادحة، فضلا عن انسحابه من بعض المناطق الاستراتيجية.

ويدعم حلف الناتو أوكرانيا بشكل معلن في تلك الحرب التي تخوضها روسيا ضدها، ولكنه حتى الآن لم يتدخل في الحرب بقواته، فيما تسود تخوفات من أن الحلف قد يتدخل وتندلع حرب عالمية جديدة. 

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