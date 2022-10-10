عضو بـ«الدوما الروسي»: نسعى لمنع أوكرانيا من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليوند سلوتسكي، إن بلاده تسعى لمنع امتلاك النظام الأوكراني أسلحة دمار شامل، مؤكدا أن روسيا لا تستهدف إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا.

هدف القصف الروسي اليوم على أوكرانيا

وأضاف سلوتسكي خلال تصريحات عاجلة نقلتها قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية، أن كييف تسعى إلى الحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين في إقليم الدونباس جنوب شرق أوكرانيا، التي انضمت حديثا إلى روسيا وأجرت فيها موسكو استفتاء شعبيا لتقنين الوضع سياسيا.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما: «هدف الضربات حماية المدنيين الروس من الهجمات الأوكرانية».

توفير أسلحة لكييف

وقصفت اليوم الإثنين روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وسط رفض أوروبي وأممي وأوكراني ومحاولة فرنسا وألمانيا توفير أسلحة لكييف التي تواجه هجوما روسيا منذ فبراير الماضي، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا التي قطعت الغاز عن الدول الأوروبية، ما أضر بالاقتصاد الأوروبي القائم على الصناعة.