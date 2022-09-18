مصاريف المعهد الفني التجاري بشبرا 2022.. يترشح طلابه لعدد من الكليات

يبحث الكثيرون عن مصاريف المعهد الفني التجاري بشبرا لعام 2022، وهو معهد حكومي معتمد، يتبع الكلية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم يتم الإشراف عليه من خلال الوزارة.

مصاريف المعهد الفني التجاري بشبرا 2022

ومن خلال هذا التقرير، ترصد «الوطن» مصاريف المعهد الفني بشبرا لعام 2022.

وبحسب بيان رسمي، على الصفحة الرسمية للمعهد، تتراوح مصاريف المعهد الفني التجاري بشبرا 2022، بين 160 جنيها إلى 180 جنيها، للصف االدراسي الواحد، و30 جنيها للكتاب الواحد.

ويتم قبول طلاب الثانوية «العامة، التجارية، الأزهرية» ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وطلاب الثانوية التجارية من جميع الشعب، ويتم قبول طلاب الثانوية الأزهرية بشرط الفصل من الجامعة المقيد بها.

الدراسة في المعهد الفني التجاري بشبرا 2022

يوجد بالمعهد شعبتين وللطالب حرية الاختيار بينهما في الصف الأول وهما:

1- شعبة عامة

2- شعبة العلوم القانونية

في الصف الثاني يتم تشعب طلاب الشعبة العامة إلى شعبتين، هما:

1- شعبة محاسبة المؤسسات المالية

2- شعبة محاسبة الضرائب والتأمينات

أما طلاب شعبة العلوم القانونية، فلا يتم تشعيبهم في الصف الثاني ويبقون كما هم.

مدة الدراسة في المعهد سنتين، تقسم على 4 فصول دراسية، ويتم دراسة 6 مواد دراسية خلال الفصل الدراسي الواحد، ويتم امتحان 6 مواد في الفصل الدراسي الأول و6 مواد دراسية أخرى، في الفصل الدراسي الثاني.

يحصل الطالب على شهادة دبلوم فوق المتوسط بعد إكمال السنتين المقررين في المعهد، ويمكن للطالب التسجيل على موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ليتم ترشيحه إلى:

- كليات التجارة (انتظام - انتساب)، وذلك لطلاب شعبة محاسبة المؤسسات المالية، وشعبة محاسبة الضرائب و التأمينات فقط، ويدخل الطالب للفرقة الثانية بالكلية مباشرة.

- كليات الحقوق (انتظام - انتساب)، وذلك لطلاب شعبة العلوم القانونية فقط، ويدخل الطالب للفرقة الأولى في الكلية.

- كلية التربية بجامعة حلوان (انتظام).

- كلية التربية النوعية بجامعة دمياط (انتظام).

- كلية تكنولوجيا وتنمية علوم مالية وإدارية بجامعة الزقازيق (انتظام).

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد (انتظام).

- كلية السياحة والفنادق برنامج التعليم التبادلي بجامعتي حلوان والإسكندرية (انتظام).

- بعض المعاهد العليا.