قصة مقتل شاب على يد صديقه في «السلام».. السبب فض شراكة «توك توك»

جمعتهما شراكة دراجة نارية «توك توك»، كانا يعملان عليها في منطقة السلام بالقاهرة، وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى دب الخلاف بينهما وصل بتلك الشراكة في لحظة بعد أن تمكن أحدهما من شراء «التوك توك»، فبدأت الخلافات وتطورت، وانتهت بجريمة وقعت مطلع الشهر الجاري.

اليوم.. تجديد حبس المتهم

وينظر قاضي المعارضات صباح اليوم تجديد حبس المتهم بقتل شريكه في السلام لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد للمجني عليه، وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سدد عدة طعنات قاتلة في جسد صديقه فأودت بحياته في الحال داخل شقته وبعدها تمكن المتهم من الهروب عقب تنفيذ الجريمة قبل أن يشعر به الجيران، وبعد ساعات من الحادث نجحت الشرطة في القبض على المتهم وبمواجهته أعترف بتفاصيل جريمته.

«مكنتش عارف اشتغل منه بعد ما اشتريت التوك توك»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل صديقه داخل منزله في السلام وأنه ذهب إليه لمطالبته بالابتعاد عن طريقه والكف عن مضايقته حتى يتفرغ للعمل على دراجته النارية في هدوء بعد انتهاء شراكتهما، وعند الحديث تطور الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم سكينًا وغرسه مرات متكررة في صدر المجني عليه فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وأفادت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة في المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة رصدت المتهم وقت دخوله العقار الخاص بالمجني عليه وهروبه عقب تنفيذ الجريمة وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد ساعات من الجريمة، وخضع للتحقيقات أمام النيابة على مدار 4 ساعات متصلة انتهت بحبسه على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

قانوني يشرح العقوبة المتوقعة للمتهم

الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالاستئناف يشرح عقوبة القتل العمد خلال حديثه للوطن بقوله إن إزاق النفس والقتل العمد عقوبته وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا، وذلك بعد أن أقامت النيابة العامة أدلة الاتهام ضد المتهم.