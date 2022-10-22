النظام الجديد لتقييم أعمال السنة لسنوات النقل.. امتحانات وسلوك وانضباط

تستعد المدارس والإدارات التعليمية في محافظات مصر، لإجراء الامتحانات التحريرية خلال الأسبوع الأخير من شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتي الثاني الثانوي العام، بهدف تقييم أعمال السنة، على أن يُخصص 10% من نتائج هذه الامتحانات للمجموع الكلي، واحتساب الدرجة الأعلى لأحد الشهرين أكتوبر أو نوفمبر، وتخصيص 5% من الدرجات للانضباط والحضور، و5% للسلوك.

تقييم درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي

ونشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، بيانا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشرح آلية التقييم وتحديد نسب ودرجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي، حسب القرار الوزاري 168 بشأن نظام التقييم الجديد.

وقسّم نظام التقييم الجديد درجات أعمال السنة كالتالي بواقع 5% للانضباط، وسلوك 5%، وأحد اختباري الشهرين أكتوبر أو نوفمبر بنسبة 10%، ويتم اختيار الدرجة الأعلى، واختبار الفصل الدراسي الأول 80%، والمجموع النهائي 100%.

احتساب الدرجة الأعلى من نتيجة الاختبارين

وأكد البيان، أنه طبقا لقرار وزارة التعليم رقم 168 بشأن نظام التقييم الجديد لأعمال السنة، سيتم احتساب الدرجة الأعلى من نتيجة اختباري شهري أكتوبر أو نوفمبر، وهي تمثل 10% من درجات التقييم، فيما تمثل درجات المواظبة 5%، والسلوك 5%، وسيتم احتساب كل ثلاثة أيام غياب بخصم درجة من الطالب، وكل ثلاثة تنبيهات عن السلوك بخصم درجة واحدة.

كما تدخل مشروعات بحثية ضمن معايير التقييم، حيث يقدم كل طالب مشروعا بحثيا قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتحسب للبحث 50 درجة، لاتضاف للمجموع، ومشروع بحثي آخر يقدم في نهاية العام ولاتضاف درجاته للمجموع.

وأوضح مدير إحدى المدارس في محافظة المنيا، أن الامتحانات التحريرية التي ستعقد في الأسبوع الأخير من شهري أكتوبر وتوفمبر، ستكون موحدة علي مستوى كل إدارة تعليمية، ويضع أسئلة كل امتحان موجه المادة الأول، على أن تتولى إدارة كل مدرسة أعمال المراقبة والكنترول، وعقب ظهور نتيجة تلك الاختبارات، سيتم تعليق كشوف النتائج داخل المدارس، وسيطلع عليها الطلاب وأولياء الأمور.