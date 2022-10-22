حظك اليوم برج الدلو السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أعلنت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين العاطفي والمهني، مشيره إلى أن اليوم السبت مع الشريك يجب أن تتأنى للغاية حينما تتكلم، وأن هناك تنافرًا بين الأقمار سينتج عنه أمور غير محمودة مع الشريك.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الدلو، بأنه في مقدمة الأبراج المترددة، إذ إنه متفردًا في تلك المنطقة كما يعاني هذا المولود في التعبير عن مشاعره تجاه الشريك، فتجده دائم الخوف من الرفض وأن الكبرياء يجعله متردد كثيرًا قبل التحدث عما يشعر به تجاه الآخر.

مشاهير برج الدلو

وتأتي الراحلة سعاد حسني، في مقدمة مشاهير برج الدلو، ومن بين الشخصيات العامة والمشاهير كذلك الفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

واليوم السبت، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الدلو، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة، هكذا يكون حظك اليوم مواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أما عن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، فمن المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.