حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أعنلت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد برج الحوت على الصعيدين العاطفي والمهني اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذا المولود يجب أن يتجنب الوقوع في أخطاء في محيط العمل، ومع الشريك هناك مواجهات احذر ألا تقع فريسة لانفعالاتك.

ووفق خبراء الفلك، فإن سيدة برج الحوت يعرف عنها أنها رومانسية وعاطفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، فهي تظهر شخصيتها الجيدة، لكنها كثيرة التفكير والتحليل طوال الوقت شأنها شأن سيدة برج الدلو، كونهما من الشخصيات الحساسة، التي تمتلك قدرة حوارية ومجتمعية، وتقدر الحريات والاستقلالية.

واليوم السبت 22 أكتوبر الحالي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك لمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحوت، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم السبت، تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة، بحسب حظك اليوم لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فإن حظك اليوم يخبرك أن القمر في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.