حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت أنه حساس ومبدع بدرجة كبيرة فهو لديه قدرة على التقاط الأشياء الخفية وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين فهو لماح بدرجة كبيرة، كما أنه مبدع وأفكاره غير تقليدية لذا فهو يحظى بإعجاب الكثير من حوله.

مواصفات برج الحوت

وتتصرف امرأة برج الحوت بالغموض الكبير فهي لا تتصرف بشكل غير متوقع في المواقف المختلفة، كما أنها تحب أن تكون مركز الاهتمام دائما ويقع مولود برج الحوت في المرتبة الثانية عشر بين الأبراج ويولد أصحاب هذا البرج في عالمين مختلفين أحدهما مبني على الواقع والآخر في عالم الخيال.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الحوت مهنيا وعاطفيا:

حظك اليوم ببرج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية مما يجعلك تقوم بعملك على أكمل وجه وتحقق أفضل النتائج وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع مما يجعلك الأفضل على مستوى العائلة وأصدقائك، وتحاول أن تحل الخلافات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت.