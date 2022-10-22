درجات الحرارة اليوم السبت 22-10-2022.. العظمى في القاهرة 27 درجة

أصدرت الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، على الأنحاء والمدن كافة؛ إذ تنخفض الحرارة درجة واحدة عن أمس، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى والمنصورة 27 درجة مئوية وفي الإسكندرية 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة اليوم، يصحبه أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون رعدية على صحراء مطروح، بالإضافة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلاً على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 27- 21.

العاصمة الإدارية 27- 21.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 27 - 20.

دمنهور 26- 21.

كفر الشيخ 26- 20.

المنصورة 28 - 22.

دمياط 26 - 20.

بورسعيد 27 - 21.

الإسماعيلية 28 - 18.

السويس 27 - 21.

الزقازيق 27 - 21.

شبين الكوم 27 - 21.

طنطا 26 - 20.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 26 - 20.

العلمين الجديدة 26 - 20.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 18.

السلوم 25 - 19.

سيوة 25 - 17.

العريش 26 - 19.

رفح 26 - 20.

الطور 29 - 20.

كاترين 24 - 13.

رأس سدر 31 - 19.

نخل 26 - 13.

طابا 29 - 21.

نويبع 31 - 22.

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 19

المنيا 29 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31 - 18

قنا 35 - 21

الأقصر 34 - 22

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 32 - 19

أبو سمبل 33- 21

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.