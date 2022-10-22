الأحد المقبل.. راغب علامة لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد 23 أكتوبر الليلة الرابعة من المهرجان بـ3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية.

3 حفلات غنائية بالقاهرة والإسكندرية

فيشهد مسرح النافورة مشاركة أولى للنجم اللبنانى راغب علامة الذي يقدم حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته، يسبقه فاصلا للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي.

ويحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي .

كما يقام على مسرح سيد دروش " اوبرا الاسكندرية " حفلا للفنان المغربى فؤاد زبادي يليه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ويسبقهما فاصلا للفنانة الشابة مي كمال.

انطلاق المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى

وفي العاشرة صباحا على المسرح الصغير يعقد المؤتمر العلمي المصاحب جلسة تناقش موضوع رواد التلحين والأداء في المسرح الغنائي المصري بحضور الدكتورة هدى أحمد (مصر) مقرر ومشاركة الباحثين الدكتور محمد عبد القادر (مصر)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتورة مها العربي (مصر)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر). وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بمناقشة موضوع رواد المسرح الغنائي المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن بمشاركة الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقررا وبحضور أحمد بن محمد الواصل (السعودية)، منير الوسيمي (مصر)، الدكتور إيهاب صبري (مصر)، الدكتور بلال الشيخ (مصر).

كان مهرجان الموسيقى قد انطلق يوم الخميس الماضي بحفل غنائي كبير في مسرح النافورة احتفالا بمئوية الموسيقار على إسماعيل.