قطع وإعادة ضخ المياه في الدقهلية ومطروح.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن أعمال غسيل للمروقات الخاصة بمحطة مياه الحجايزة بمركز السنبلاوين، الأمر الذي يستدعي ايقاف المحطة وقطع المياه عن قرى «الحجايزة - الشرقيين - كفر سعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا - مليكا الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين»، غدا من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 3.00 ظهراً لمدة 8 ساعات.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت في بيان لها، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

مواعد وأماكن ضخ المياه في 5 مناطق

كما أعلنت الشركة في مطروح، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10صباحا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساءً.

- منطقة «الملاحة قبلي» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10مساءً.