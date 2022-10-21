الأورمان: قافلة تنموية في القليوبية الأسبوع المقبل.. «دعم غذائي وطبي»

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أعضاء التحالف أطلقوا قافلة طبية في محافظة سوهاج تضمنت جميع التخصصات وشملت الدعم الغذائي والتنموي، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة تنموية إلى القليوبية تتضمن مشروعات التمكين الاقتصادي في القرى والنجوع.

تمكين المواطن اقتصاديا

وأوضح «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على فضائية «dmc»، أن الهدف هو جعل المواطن يعتمد على نفسه في التمكين الاقتصادي ويمارس مهام إدارة مشروعه الخاص ولا ينتظر التبرعات، لافتا إلى أن التحالف يقدم المشروع للمواطن ويتابع نجاحه ويقدم له الاستشارات الفورية، خاصة وأن تلك المشروعات تقدم فرص عمل لعدد كبير من السكان.

دعم طبي وأجهزة تعويضية

وأشار محمود فؤاد إلى أن القوافل التنموية المقدمة من التحالف تتضمن الدعم الطبي بالعلاج والكشف والأجهزة التعويضية الطبية لخدمة المواطن البسيط في القرى والأقاليم الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن أهالي القليوبية في انتظار قافلة التحالف الأسبوع المقبل والتي تتضمن الدعم الطبي والغذائي على أعلى مستوى.

العمل التنموي في مصر

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التشارك بين المؤسسات الكبرى هو فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع حياة كريمة والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية بهدف خدمة المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له، مع العمل على قاعدة بيانات موحدة للتأكد من أن المستحق قد حصل على الدعم، كما تفيد تلك البيانات الدولة في تقديم خدماتها، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يعتبر من أهم أذرع الدولة على أرض الواقع ويصل لجميع النجوع والقرى على مستوى الجمهورية.