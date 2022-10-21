رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أعضاء التحالف الوطني الأهلي يزورون مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

كتب:

شريف سليمان
02:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
مستشفى شفاء الأورمان

مستشفى شفاء الأورمان

نفذ أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارات ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، إذ تعتبر أكبر صرح طبي في صعيد مصر على مساحة 57000 متر، وتخدم 6 محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني 15 مليون نسمة.

وتقدم مستشفيات شفاء الأورمان للكبار والأطفال جميع خدماتها مجانا، وتتنوع هذه الخدمات ما بين عمليات جراحية وعلاج إشعاعي وكيماوي، بالإضافة إلى تحاليل وأشعة وبنك الدم، وجميع خدمات الأورام وتقدم على أعلى مستوى.

تستقبل سنويا مئات الآلاف من المرضى من أهل الصعيد، وخلال الزيارة للمحافظة تم إطلاق حملة لتوفير مشروعات لجميع المواطنين ذوي الهمم، في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة بين "القادرون باختلاف"، كما قرر بنك الطعام المصري تقديم دعم متكامل لمرضى الجزام.

اقرأ المزيد:

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معرض أثاث بالمجان في كفر صقر

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. 24 جمعية ومؤسسة في خدمة المجتمع

التحالف الوطني للعمل الأهلي: 14 مليون جنيه لسداد مصروفات 40 ألف طالب

التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم 107 آلاف أسرة بـ56 مليون جنيه

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معارض ملابس مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لدعم 420 ألف أسرة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم قافلة شاملة بسوهاج
بقلم شريف سليمان