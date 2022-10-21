أعضاء التحالف الوطني الأهلي يزورون مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

نفذ أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارات ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، إذ تعتبر أكبر صرح طبي في صعيد مصر على مساحة 57000 متر، وتخدم 6 محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني 15 مليون نسمة.

وتقدم مستشفيات شفاء الأورمان للكبار والأطفال جميع خدماتها مجانا، وتتنوع هذه الخدمات ما بين عمليات جراحية وعلاج إشعاعي وكيماوي، بالإضافة إلى تحاليل وأشعة وبنك الدم، وجميع خدمات الأورام وتقدم على أعلى مستوى.

تستقبل سنويا مئات الآلاف من المرضى من أهل الصعيد، وخلال الزيارة للمحافظة تم إطلاق حملة لتوفير مشروعات لجميع المواطنين ذوي الهمم، في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة بين "القادرون باختلاف"، كما قرر بنك الطعام المصري تقديم دعم متكامل لمرضى الجزام.