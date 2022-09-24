«الأورمان»: الجمعيات الأهلية تعيش حاليا عصرها الذهبي

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عام 2022 عام للمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مختلف الجمعيات الأهلية تعيش حاليا عصرها الذهبي، «مكنش حد شايفنا أوي الفترة الماضية».

فؤاد: الجمعيات الأهلية كانت تعمل في مصر بدون تنسيق

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن جمعية الأورمان وغيرها من الجمعيات الأخرى كانت تعمل في مصر منذ سنوات طويلة خلت، لكن غياب التنسيق ما بين الجمعيات المختلفة باتت المشكلة الرئيسية التي تواجهها الجمعيات.

فؤاد: يجب صرف أموال المتبرعين للجمعيات الأهلية بشكل سليم

واستطرد: «اجتمعنا كأعضاء في التحالف شهر فبراير الماضي ووقعنا ميثاقا في 13 مارس 2022 كان الهدف الرئيسي من هذا الميثاق هو التشاركية بين المؤسسات الـ23 المختلفة، الفلوس المجمعة لازم تتصرف بشكل منضبط وتروح للمستحقين».

وأوضح أن التحالف قام ببناء قاعدة بيانات قوية لا يوجد فيها تكرار ما بين الجمعيات، وتم إيجاد الكثير من الحالات المكررة ما بين الجمعيات بعضها البعض، «كان فيه حالات مسجلة في 4 أو 5 جمعيات وبتوصلها الدعم، وكان فيه حالات تانية مش عارفه توصل لحد، وبسبب التنسيق بات يصل الدعم لمستحقيه».

وأكد أن المصريين يتميزون بالكرم، وفي وقت الأزمات الاقتصادية التي قد تمر بها دول العالم، تزيد أعمال الخير.