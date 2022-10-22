سقوط أمطار على مطروح.. والأهالي: نعيش على خيرها وتمثل لنا الحياة «صور»

ما بين متوسطة إلى غزيرة، شهدت مدينة مطروح، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سقوط أمطار تصاحبها غيوم جزئية في السماء، مع نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، في ظل حالة الطقس المتقلبة التي تشهدها بعض المحافظات في المناطق الساحلية بينها مطروح والإسكندرية وشمال الصعيد ومدن القنال، خلال الساعات الأخيرة، مع استمرار سوء الأحوال الجوية.

سقوط الأمطار

واشتدت سقوط الأمطار في بعض المدن الساحلية خاصة من مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح وسيدي حنيش ورأس الحكمة، وفوكه والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والعلمين والحمام وحتى الإسكندرية شرقاً.

أهالي مطروح سعداء بالأمطار

وقال مطرود يادم العميري، عمدة قبيلة عميرة في النجيلة، إن أهالي مطروح سعداء بسقوط الأمطار في العديد من المناطق ونتمنى أن يجود الله بالأمطار في كل مكان على أرض المحافظة وخاصة القرى والنجوع لملء الآبار لتجميع وتخزين مياه الأمطار والتي نشرب منها على مدار العام وتستخدمها في حياتنا اليومية من تجهيز الطعام والشراب وسقيا الحيوانات من الأغنام والأبل وجميع المواشى والطيور، فهي تمثل لنا الحياة كلها لدى أبناء القبائل الذين يعيشون على خيرات الأمطار.

السحب تزين سماء مطروح

وزينت السحب سماء محافظة مطروح والمدن الساحلية، في مشهد مبهج بألوانها الطبيعية وقت سقوط الأمطار، كما فاحت رائحة الأمطار من الأراضي الصحراوية، وهطلت الأمطار على مناطق كورنيش مطروح في منظر جميل رسمته على رمال البحر.

أمطار غدا

وحول حالة الطقس غدا الأحد أفادت هيئة الأرصاد بأنه من المتوقع استمرار تأثر عدة محافظات والمناطق المطلة على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية بسقوط أمطار متوسطة وتصل إلى رعدية أحياناً في صحراء مطروح.