أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. هل الوقت مناسب للشراء والبناء؟

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرار سوق مواد البناء المختلفة، لافتا إلى عدم وجود تغير في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، بعد الزيادة التي شهدها السوق منذ عدة أسابيع.

وأكد الزيني لـ«الوطن»، أن تلك الفترة تعد الوقت المناسب للشراء والبناء والتشييد، قبل أن يستعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

بدأ رئيس شعبة مواد البناء، استعراض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة، بتوضيح أسعار الحديد في مختلف الشركات.

- سجل سعر طن حديد بشاي نحو 18000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد العتال نحو 17800 جنيه.

- وصل سعر طن حديد عطية إلى نحو 17000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد سرحان إلى نحو 17000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المراكبي إلى نحو 15750 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد المصريين نحو 17550 جنيهًا للطن.

- وصل سعر حديد الكومي إلى نحو 17000 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد المعادي نحو 17000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى نحو 17100 جنيه للطن.

- بلغ سعر طن شركة مصري ستيل نحو 17200 جنيه للطن.

- بلغ سعر طن حديد عز نحو 18100 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

جاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- بلغ سعر أسمنت السويدي نحو 1500 جنيه للطن.

- سجل سعر أسمنت المسلة نحو 1390 جنيها للطن.

- بلغ سعر أسمنت المسلح نحو 1455 جنيهًا للطن.

- وصل سعر أسمنت أسوان إلى نحو 1420 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت سيناء نحو 1430 جنيهًا للطن.

- وصل سعر أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1430 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت المخصوص نحو 1440 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت السهم نحو 1410 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت النصر نحو 1430 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت العسكري بني سويف نحو 1390 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت وادى النيل نحو 1400 جنيهًا للطن.