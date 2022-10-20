أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 20 أكتوبر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس استقرارا دون تغيير في الأسواق منذ عدة أيام، وفقا لما قاله رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، في تصريحات لـ«الوطن»، متوقعا عدم حدوث تغيير في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وعلى الراغبين في البناء والتشييد الشراء في تلك الفترة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر، وفقا لما قاله «الزيني».

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت كما يلي:

بلغ سعر طن حديد عز اليوم نحو 18100 جنيه

ووصل سعر حديد بشاي اليوم إلى نحو 18000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد العتال إلى نحو 17800 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد عطية نحو 17000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد سرحان اليوم إلى نحو 17000 جنيه.

ووصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى نحو 15750 جنيهًا.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 17550 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد الكومي إلى نحو 17000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد المعادي نحو 17000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى نحو 17100 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن شركة مصري ستيل نحو 17200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

وسجل سعر أسمنت المسلة نحو 1390 جنيها للطن

وبلغ سعر أسمنت السويدي نحو 1500 جنيه للطن

وسجل سعر أسمنت المسلح نحو 1455 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت أسوان نحو 1420 جنيهًا للطن

وبلغ سعر أسمنت سيناء نحو 1430 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

وسجل سعر أسمنت المعلم نحو 1430 جنيهًا للطن

وبلغ سعر أسمنت وادى النيل نحو 1400 جنيهًا للطن

وسجل سعر أسمنت المخصوص نحو 1440 جنيهًا للطن

وبلغ سعر أسمنت السهم نحو 1410 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن