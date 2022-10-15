أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 أكتوبر في السوق المحلية

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية اليوم؛ لتحافظ على نفس قيمتها من بداية الشهر الجاري؛ ليسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 17960 جنيها، وسجل طن حديد عز نحو 18397 جنيها، بينما وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى نحو 1469 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

وفيما يلي، نعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم تسليم المصنع غير شامل تكاليف النقل والعمالة ومكاسب تجار التجزئة، وفق النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية اليوم، كالآتي:

حديد بشاي 18 ألف جنيه

حديد المعادي 17 ألف جنيه

طن الحديد الكومي 17 ألف جنيه

حديد العشري 17100 جنيه للطن

طن حديد عز 18100 جنيه للطن

حديد العتال 17800 جنيه

مصر ستيل 17200 جنيه

حديد سرحان سجل سعر الطن نحو 17 ألف جنيه

حديد المصريين 17550 جنيها للطن

حديد عطية 17 ألف جنيه للطن

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم، تسليم أرض المصنع، الآتي:

السويدي 1500 جنيه

وادي النيل 1400 جنيه

أسمنت حلوان 1455 جنيهًا

«النصر» سجل الطن نحو 1430 جنيهًا

مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها

لافارج للأسمنت «المخصوص» 1440 جنيها

الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1390 جنيهًا

العربية للأسمنت «المسلح» سعر الطن 1455 جنيهًا