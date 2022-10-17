أسعار الحديد تسجل أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع

تراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح عند 3750 يوان صيني للطن في تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وليس بعيدًا عن أدنى مستوى في 20 شهرًا عند 3715 يوان صيني في 18 يوليو، حيث أعاد الرئيس الصيني «شي جي بينغ»، التأكيد على أهمية خفض مستوى الصفر في البلاد، عبر سياسة صفر كوفيد، خلال خطابه في مؤتمر الحزب الشيوعي.

تسببت التوجهات الصينية في إطالة حالة عدم اليقين، والمخاوف بشأن توقف النشاط الاقتصادي في المدن الكبرى. وارتفعت اكتشافات حالات كوفيد إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أغسطس بعد عطلة وطنية لمدة أسبوع في الصين، مما دفع الحكومات إلى تكثيف الاختبارات في المدن الكبرى.

توقعات ضعيفة للطلب

وبالإضافة إلى التوترات الناتجة عن الإغلاق، لا تزال توقعات الطلب على المدخلات الصناعية والبناء ضعيفة وسط الخلفية الاقتصادية الكلية المقلقة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ولم تحفز طفرة البناء المعتادة في الصين في سبتمبر وأكتوبر على زيادة كبيرة في نشاط شراء الصلب.

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول الصلب عند 3734 يوان للطن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3495.76 يوان في غضون 12 شهرًا.

الصين أكبر منتج للصلب الخام

ويتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن، ويوازي العقد الآجل القياسي 10 أطنان، حيث يعد الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة، وتعتبر الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد كبير، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.

وشهد الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تراجعا في أسعار كافة مدخلات إنتاج صناعة الصلب من خام الحديد إلى الخردة والبيليت، نتيجة سيطرة المخاوف من الركود العالمي، والتي انعكست على الطلب.