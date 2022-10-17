أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في الأسواق المصرية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم تحركات طفيفة، حيث تراجع سعر طن الأسمنت فيما حافظ سعر طن الحديد والزلط والرمل على نفس القيمة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي في مصر 1473 جنيها، بينما سعر طن الحديد الاستثماري نحو 17908 جنيهات، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء فى مصر اليوم

وفيما يلي، نعرض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم تسليم المصنع وفق غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية ليحافظ على نفس قيمته في معظم المصانع، والتي جاءت كالآتي:

طن حديد عز 18100 جنيه للطن.

حديد المصريين 17550 جنيها للطن.

حديد العتال 17800 جنيه.

مصر ستيل 17200 جنيه.

حديد بشاي 18 ألف جنيه.

المراكبي 15750 جنيها

حديد المعادي 17 ألف جنيه.

طن الحديد الكومي 17 ألف جنيه.

حديد العشري 17100 جنيه للطن.

حديد سرحان سجل سعر الطن نحو 17 ألف جنيه.

حديد عطية 17 ألف جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتراجع سعر طن الأسمنت المسلح اليوم، تسليم أرض المصنع، في السوق المحلية بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات مقارنة بأول أمس السبت كالآتي:

سعر طت الأسمنت السويدي 1490 جنيه.

استقر سعر طن الأسمنت في وادي النيل عند 1400 جنيه.

أسمنت حلوان سجل نحو 1450 جنيها مقابل 1455 جنيهًا.

«النصر» سجّل الطن نحو 1420 جنيها مقابل 1430 جنيهًا الأسبوع الماضي.

حافظ سعر طن الاسمنت في مصر للأسمنت قنا «المسلة» على 1390 جنيها.

انخفض سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» ليكون 1430 جنيها مقابل 1440 جنيها السبت الماضي.

استقر سعر الاسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سواء «العسكري» أو «السهم» عند 1390 جنيهًا

العربية للأسمنت «المسلح» سعر الطن 1450 جنيها مقابل 1455 جنيهًا مطلع الأسبوع.

أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، كالآتي:

السويس 580 جنيها للطن.

العامرية بسعر 650 جنيها.

المعمار يباع بسعر 690 جنيها.

الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

شركة سينا بسعر 850 جنيها.

جبس مصر سيناء 650 جنيها.