تفاصيل مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 9 من عائلة واحدة بسوهاج.. «رحلة علاج»

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 6 آخرون بحادث تصادم بمحافظة سوهاج بينهم 9 من أسرة واحدة في حادث تصادم بين 4 سيارات، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى سوهاج المركزي.

تفاصيل الحادث رحلة علاج

كان توجه 9 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال من قرية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج إلى مركز نجع حمادي ، للفحص الطبي لدى أحد الأطباء بالمركز، مستقلين سيارة «تومناية»، لصاحبها من القرية.

وأمام نجع الخطيب ناحية نجوع مازن بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اصطدمت السيارة بسيارتين ميكروباص وأخرى نقل ليلقى سائق مصرعه و4 آخرين.

إخطار الحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ونتج عن الحادث إصابة «أحمد عبد العال محمد وشقيقه محمد عبد العال محمد، مصابا بكسر بالساق اليمني، ونجله الطفل إياد محمد عبد العال 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته نجلاء عبد الشافي حسن 38 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى وطفليها رضيعين».

بينما لقى 5 أشخاص مصرعهم هم «أمنية محمود رضوان وزوجة نجلها عزيزة محمد وحفيدها إلياس محمود عبد العال، وسائق السيارة التومناية وياسر عيد أبو جعفر، وسائق السيارة الميكروباص، أبانوب فخري.