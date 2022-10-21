خدمات طبية مجانا لأكثر من 10 آلاف أسرة في قافلة بالشرقية

نظم حزب «مستقبل وطن» اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية، بمحافظة الشرقية، لتقديم الخدمات لأهالي مركز ومدينة منيا القمح، وجرت الحملة بإشراف البرلماني أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب.

وتمكنت القافلة التي نظمها حزب مستقبل وطن من تقديم العديد من الخدمات، لأكثر من 10 آلاف شخص من أهالي قرى المركز مابين إجراء عمليات إزالة مياه بيضاء وتسليم أدوية ونظرات، وتحاليل طبية كاملة بالمجان.

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية

قال النائب، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المستشار السياسي للحزب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب مستمر في تنظيم المبادرات المجتمعية لا سيما مجال الصحة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين من أجل حياة كريمة

وقال «عبد الجواد» في بيان له إن القافلة الطبية الكبرى التي نظمها الحزب، في محافظة الشرقية، لاقت قبولا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساعدة محدودي الدخل، وقدم الأهالي الشكر لحزب مستقبل وطن بعد الحصول على الأدوية وتوقيع الفحوصات والكشوفات الطبية عليهم بالمجان.

وأضاف أن القافلة ضمت عيادات «الجلدية و النساء، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والأورام، والصدر، والأطفال، والجراحة العامة، والباطنة، والمخ والأعصاب والعيون»، بالإضافة لعيادة صحة المرأة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لدعم الأسر المصرية بتنظيم النسل، تحت إشراف عدد من المتخصصين والأساتذة بجامعتي القاهرة والزقازيق.

تحاليل مجانية وعمليات لكبار السن

وقال «عبدالجواد»، إن القافلة قدمت خدماتها بمدينة منيا القمح والقرى وجرى توقيع الكشف الطبي عن أكثر من 10 آلاف شخص ما بين تحاليل مجانية و تحمل تكلفة 100 عملية مياه بيضاء لكبار السن، موجهاََ الشكر لأمانة منيا القمح وشبابها على التنظيم الجيد للقافلة، وحسن استقبال المرضى.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن القوافل الطبية تأتي ضمن خطة فعاليات مستقبل وطن في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".