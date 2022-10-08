برعاية مستقبل وطن.. محافظ قنا يشهد حفل مبادرة تيسير زواج 125 فتاة يتيمة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل تيسير زواج 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، بالإستاد الرياضي بمجمع الألمونيوم بمركز نجع حمادي، والذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة تيسير الزواج بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عماد حمودة نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب خالد خلف الله والنائب فتحي قنديل والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوي والنائبة سحر صدقي والنائبة رحاب الغول والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، وهشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا والمهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألمونيوم، وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بقنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

تسليم أجهزة كهربائية لـ125 فتاة

قدم محافظ قنا التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، وقام بتسليم عدد 3 أجهزة كهربائية شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، لكل فتاة من الـ125 المقبلات على الزواج من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد ان أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بحثا اجتماعيا لتحديد الأسر المستحقة بمراكز المحافظة التسعة، مؤكدا ان ذلك الحفل يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد دائما على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيرت وجه الحياة الريفية بالمحافظة.

مبادرة تيسير الزواج بقنا

وأوضح «الداودي»، أن مبادرة تيسير الزواج ، تهدف إلى تقديم يد العون ومساعدة الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف في نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة حيث أن بناء الأسرة السعيدة يعد خير ضامن لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار في ربوع الوطن، مؤكدا أن المحافظة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا داخل قرى ومدن المحافظة .

زعيم الأغلبية: المبادرة تقوم على الدعم الاجتماعي

ومن جانبه أشاد النائب اشرف رشاد، عضو حزب مستقبل وطن بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا للعمل المجتمعي الذى تقوم به امانة حزب مستقبل وطن بقنا، والتي تعمل في كافة مجالات التنمية داخل قرى ونجوع المحافظة، لافتا ان أمانة حزب مستقبل وطن بقنا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، قامت اليوم بدعم 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، وذلك بتقديم 3 أجهزة لكل عروسة (ثلاجه وبوتاجاز وغسالة)، فضلا عن القوافل التوعوية والتنموية، لتعزير المبادرات الرئاسية، وذلك بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن الحفل بدأ بتلاوة للقران الكريم، ثم كلمة ترحيب من النائب خالد خلف الله بالحضور، ثم كلمة للدكتور ماهر جبر ممثلا عن الازهر ووزارة الأوقاف، تلاها كلمة للقس أرسانيوس ممثلا عن الكنيسة، وقام النائب خالد خلف الله بتقديم درع التكريم لمحافظ قنا تقديرا لرعايته ودعمة المستمر للعمل المجتمعي بالمحافظة، كما قام بتسليم دروع التكريم للنائب اشرف رشاد و نائب المحافظ ورئيس شركة مصر للألمونيوم، واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا.