عُمرة ووصلات مياه صدقة على روح أحمد يوسف طالب طب كفر الشيخ بعد مصرعه غرقا

عُمرة ووصلات مياه صدقات تكفل بها أصدقاء ومُحبي أحمد يوسف، صاحب الـ23 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، والطالب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وذلك بعد أن توفي يوم الأحد الماضي بعد مرور أكثر من شهر علي دخوله في غيبوبة بعد غرقه في الساحل الشمالي.

أدى أحد أصدقاء «يوسف»، مناسك العمرة ووهب ثوابها له، وفريق آخر من أصدقائه جمع تبرعات مالية لعمل وصلات مياه لعدد من الأُسر الفقيرة، تكلفة الوصلة الواحدة 5 آلاف جنيه، صدقة عن روح طالب الطب، داعين الله أن يتقبل منهم الصدقة على روحه.

صدقات جارية على روح طالب الطب

«حق أحمد يوسف علينا كلنا كصحابه وزمايله إننا نعمله صدقة جارية على روحه لأنه يستاهل كل خير والله وياما شارك معانا في حاجات كتير زي كده وجه دوره عشان ياخد حقه»، بهذه الكلمات بدأ أحمد مصباح، أحد أصدقاء يوسف حديثه لـ«الوطن».

وقال «مصباح»: «إتواصلنا مع مؤسسة هتعمل وصلات مياه للبيوت اللي مش لاقية، والوصلة الواحدة بتتكلف حوالي 5000 جنيه، وإن شاء الله نقدر نجمع عدد وصلات لعدد بيوت حلوين صدقة جارية على روحه، كمان في واحد صاحبنا عمل عُمرة لأحمد، وربنا يجعله فميزان حسناته يا رب».

«يوسف» كان حريصاً على جمع التبرعات للفقراء والمساكين، وكان يشارك في الصدقات الجارية علي أرواح بعض أصدقائه وزملائه المتوفين بحسب صديقه علي فوزي: «أحمد الله يرحمه كان دايماً بيساعد الفقراء والمحتاجين وكان لما حد يتوفى من أصحابنا أو زمايلنا كان بيشارك معانا عشان نعمل صدقات جارية، ويشهد الله إن عُمره ما زعل حد، ولا أساء لحد، وما شوفنا منه غير كل خير وطيبة».

«فوزي»: ربنا يجعل تعبك في ميزان حسناتك

وتابع «فوزي»: «بقوله ربنا يعزك في أخرتك يا حبيبي وينزلك منزل الصديقين والشهداء ويجعل كل لحظة توتر وقلق وتفكير عيشناها وقت تعبك وتعبك نفسه في ميزان حسناتك ويعفو عن سيئاتك ونتقابل على خير يا أطيب وأجدع صاحب عرفته».

وكان الشاب أحمد يوسف قد دخل في غيبوبة مستمرة منذ أكثر من شهر، بعد تعرضه لحادث غرق في الساحل الشمالي، حيث كان يُعالج في أحد المستشفيات الخاصة، ولكنه لم يستجب للعلاج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأحد الماضي.

حالة من الحُزن بكفر الشيخ بعد وفاة طالب الطب

وخيمت حالة من الحُزن على أبناء مدينة كفر الشيخ، عقب الإعلان عن وفاة الشاب، الذي كان يدرس بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حزناً على وفاة الشاب، الذي كان مشهوداً له بالتفوق والاجتهاد وحُسن الخلق والتواضع، ودعا رواد هذه المواقع له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان.

كلية الطب البشري تنعي الطالب

وفي سياق متصل، نعت إدارة كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، الطالب «أحمد يوسف»، وتقدمت الكلية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطالب، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.