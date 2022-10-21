8 مطالب لحزب التجمع في الحوار الوطني (إنفوجراف)

استعرض حزب التجمع رؤيته ومطالبة حول المشاركة الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحاور الثلاث، والتي عرضها قيادات حزب التجمع خلال ندوة عقدت بمقر «الوطن» لمناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها البديلة التي تطرحها خلال تلك المرحلة، بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطني بين مختلف القوى السياسية والوطنية.

مطالب حزب التجمع من الحوار الوطني

وسلط قيادت الحزب النائب عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد فؤاد المتحدث باسم الحزب، الضوء على أهم مطالبهم من الحوار خلال اللقاء والتي جاءت كالتالي:

ـ زيادة مساحة الحريات السياسية.

ـ استمرار إجراءات العفو الرئاسي والدمج المجتمعي.

ـ الوصول لـ«توافقات وطنية» نحو الجمهورية الجديدة.

ـ دعم الصناعات التحويلية.

ـ الانتقال للاقتصاد الإنتاجي زراعياً وصناعياً.

ـ زيادة المنتج المحلي في الصناعة الوطنية.

ـ تعزيز الثقافة والهوية الوطنية المصرية.

ـ تطوير شركات القطاع العام.

وعن تصورات وآراء وقضايا وملفات حزب التجمع قال عماد فؤاد: إن حزب التجمع تميز في بداية طرح الأفكار، بتقديم ورقة عمل للحوار الوطني ولكن لديه محاور وعناوين أرسلها، ولديه البرنامج الخاص به، والذي عمل الحزب على صياغة أفكاره، مؤكدا أنها ستطرح في الحوار، بالإضافة إلى طرح رؤية التجمع حولها.

طرح محور الثقافة والهوية الوطنية

أكد أن حزب التجمع تميز بكونه الحزب الوحيد الذي طرح محور الثقافة والهوية الوطنية، وهو ما يتفق مع سياسات ومنهج الحزب منذ تأسيسه، فعلى مدى أكثر من 40 عاما تعرضت الدولة المصرية، بالنحر الثقافي، وغزو أفكار لا تتسق مع المخزون الحضاري، أفكار تزعم كونها دينية، لكنها تحمل في طياتها تفرقة بين الرجل والمرأة، تنم عن طائفية معينة، ولا تتفق بكل حال من الأحوال مع طبيعة الشخصية المصرية.

جاء ذلك خلال سلسلة الندوات التي أطلقتها «الوطن» والتي تعد أكبر سلسلة ندوات لعرض رؤية ومطالب الأحزاب في الحوار الوطني.