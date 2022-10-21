مجتمع الأعمال يراهن على المؤتمر الاقتصادي.. فرصة لحل معوقات الاستثمار

يراهن مجتمع الأعمال على المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الأحد المقبل بدعوة من رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

وقال رجال أعمال إن المؤتمر يعتبر فرصة حقيقية لاستعراض المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومن ثم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وطرح حلول واقعية وجذرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تحديات اقتصادية

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن المؤتمر يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، سلسلة من التحديات الكبرى، تتطلب وجود أجندة كاملة بآليات تنفيذ واضح لدعم القطاع الخاص وتحسين الموارد من العملة الصعبة.

وأكد البهي لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي يحمل رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، لعدة أسباب، أولها أنه جاء بدعوة من رئيس الجمهورية، ما يعني أن القيادة السياسية تولي الأمر أهمية قصوى، وثانيها أنه سيضم المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهي المعنية بالملف الأهم في الوقت الحالي، بجانب نخبة من المتخصصين في الاقتصاد، وممثلي مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال يجب أن تكون على رأس أولويات مخرجات المؤتمر.

وأشار «البهي» في تصريحاته، إلى أن المؤتمر الاقتصادي لن يكون فرصة فقط لبحث حلول مشكلات الاستثمار في مصر، لكنه سيمثل فرصة أكبر لجذب استثمارات جديدة سواء محليا أو أجنبيا، لما سيحمله من رسائل تؤكد الجدية في تسهيل أنشطة الأعمال في مصر.

ورقة عمل تفصيلية

وقال المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، ورئيس جمعية مستثمري بدر، إن المؤتمر يكتسب أهميته من توقيته، وسياق عقده، حيث يأتي في وقت تسعى الحكومة فيه لتعظيم مواردها الدولارية، لتخفيف الضغط عن سعر الصرف، وتعميق الإنتاج المحلي، موضحا أن أحد أسباب أهمية المؤتمر الموسع يكمن في رغبة مجتمع الأعمال والدولة معا في إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، وترشيد عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع.

وأوضح أن جمعية مستثمري بدر أعدت في وقت سابق ورقة عمل تفصيلية تم تقديمها إلى اتخاد المستثمرين واتحاد الصناعات لتكون ضمن أوراق المؤتمر الاقتصادي، وهي الورقة التي ركزت على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن التأكيد على أهمية التدريب الفني وتعميق الصناعة.

مؤشرات جادة

واعتبر طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن المؤتمر الاقتصادي سيحمل مؤشرات جادة بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة تتحرك في سياق دعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات الاستثمارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لوجود كل المرتبطين بالعملية الاقتصادية بما تتضمنه من صناعة وخدمات وتشريعات منظمة، في مكان واحد، وضمن حوار واحد، معربا عن أمله في خروج المؤتمر بنتائج وتوصيات تتضمن آليات تنفيذ بتوقيتات محددة من أجل الإسراع في حل المعوقات التي تواجه مناخ الأعمال.