موعد اختبارات 60 ألف معلم.. الشروط والتقديم خطوة بخطوة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد اختبارات 60 ألف معلم، للمتقدمين لشغل 14 ألفا و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل)، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحاً أن إجمالي المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط، بلغ 60 ألفا و719 متقدما.

موعد اختبارات 60 ألف معلم

جدول الاختبار الإلكتروني لوظيفة معلم مساعد، ضمن اختبارات 60 ألف معلم، تم تحديده وفقا لأيام محددة لكل محافظة، إذ تنطلق الاحتبارات يوم الثلاثاء المقبل، وتنتهي يوم 14 ديسمبر المقبل.

- محافظة القليوبية يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام.

- محافظة الوادي الجديد يوم 29 أكتوبر الجاري.

- محافظة قنا يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

- محافظة سوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.

- محافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر المقبل.

- محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.

- محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر المقبل.

- محافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر المقبل.

- محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من الشهر نفس.

- محافظة كفر الشيخ يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

- محافظة المنيا يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

- محافظة الشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل.

- محافظة الإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه.

- محافظة البحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

- محافظة الفيوم 30 نوفمبر المقبل.

- محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل.

- محافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر المقبل.

- محافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل.

- محافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

- محافظة مطروح 10 ديسمبر المقبل.

- محافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر المقبل.

- محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر المقبل.

- محافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر المقبل.

- محافظة القاهرة يوم 14 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه للاستعلام عن موعد الاختبارات يمكن الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

محاور وشروط الاختبار لوظيفة معلم مساعد

- محاور تتضمن الكفايات السلوكية.

- الكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف.

- الكفايات التكنولوجية والمعرفية، وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة.

- اختبار تربوي وآخر في التخصص.

وقالت الدكتورة إيلارية عاطف الخبيرة التربوية، إن محاور الاختبار الإلكتروني بخصوص الكفايات السلوكية، لضمان كيفية تعامل المعلم مع الطلاب بشكل مهني، ولضمان سلامة المعلم المتقدم للوظيفة، والكفايات اللغوية، وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية، لضمان مدى صلاحية اللغة التى يتحدث بها المعلم، ومدى كفاءته لغويا.

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أن الكفايات التكنولوجية والمعرفية تضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة تأتي في إطار اتجاه الدولة لرقمنة التعليم، إذ يجيب أن يكون المعلم على درجة مناسبة من استخدام التكنولوجيا والتعامل معها، فيما يكون الهدف من الاختبار التربوي، للتأكد من كفاءة المتقدم تربويا ومدى صلاحيته للتعامل مع المتعلمين بشكل مناسب، واختبار التخصص للتأكد من مستوى المتقدم أكاديميا.