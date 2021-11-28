بدء الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض بجامعة الفيوم

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض، بحضور الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتورة هويدا أحمد عبد الرسول، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

الاختبار الإلكتروني يقلل من أخطاء العنصر البشري

وأكد الدكتور محمد فاروق أنّ تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم يأتي في إطار رؤية وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، موضحاً أنّ النظام الإلكتروني للاختبارات يقلل من أخطاء العنصر البشري، ويوفر الجهد والتكلفة لأعمال الامتحانات والكنترولات.

وأوضح أنّ جامعة الفيوم طبقت النظام الإلكتروني للقطاع الطبي كمرحلة أولى، وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية على باقي الكليات خلال فترة وجيزة.

استمرار الاختبارات حتى 5 ديسمبر

من جانبها، أشارت الدكتورة هويدا عبد الرسول، إلى أنّ الاختبارات الإلكترونية التجريبية لكلية التمريض بدأت اليوم، 28 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المُقبل، مضيفة أنّ الاختبارات تعقد للفرقة الثالثة في كلية التمريض بقسم النساء والأطفال، ولطلاب الفرقة الرابعة بقسم صحة المجتمع وقسم تمريض الصحة النفسية.

عرض تقديمي لتجيهزات المعامل

في سياق متصل، قدّمت الدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عرضاً تقديمي لما تم تنفيذه من أعمال وتجهيزات للمعامل خلال الفترة الماضية، موضحةً أنه تم إنشاء وحدة للاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات المعرفية، بالإضافة إلى تطوير مركز بيانات الجامعة والبنية التحتية للشبكات وتجهيز واستحداث معامل مركزية بواقع 640 جهاز حاسب آلي كمرحلة أولى.

1000 حاسب آلي لاستيعاب كافة القطاعات

وأشارت وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية لتجهيز معامل بواقع 1000 جهاز حاسب آلي لاستيعاب كافة القطاعات والكليات خلال الفترة المقبلة.