سارة سحاب تفتتح ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بـ«حبيتك بالصيف»

بدأت منذ قليل، فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية، بصعود الفنانة الشابة سارة سحاب إلى المسرح، لتطرب الحضور بمجموعة من أجمل الأغنيات القديمة، تحت قيادة المايسترو الكبير سليم سحاب وفرقته الموسيقية.

سارة سحاب تشدو لفيروز 5 اغنيات

صعدت سارة سحاب، إلى المسرح على نغمات أغنية الفنانة القديرة فيروز «حبيتك بالصيف»، وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في حفل مهرجان الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن تقدم سارة، خلال الحفل 4 أغنيات أخرى، جميعها لفيروز، وهي: آخر أيام الصيفية، وتتلاقى، وسهر الليالي، وكان الزمان.

مي فاروق تختتم حفل الليلة الثانية

وعقب انتهاء فقرة المطربة الشابة، يظهر على المسرج الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي، ليتمع حضور مهرجان الموسيقى العربية بوصلة غنائية، ثم تكمل الحفل الفنانة مي فاروق.