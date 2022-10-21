نفاد تذاكر حفل الفنان هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

نفدت تذاكر حفل الفنان هاني شاكر، المقررة إقامته في الثامنة مساء غد السبت، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة.

نادية مصطفى تشارك هاني شاكر في حفل الليلة الثالثة

حفل هاني شاكر سيتضمن فقرة غنائية في البداية للفنانة الكبيرة نادية مصطفى، إذ اعتادا على الظهور في حفل واحد طيلة الدورات السابقة من المهرجان، وأيضا في مهرجان محكى القلعة، وسيكون حفلهما الجديد تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.

وكان مهرجان الموسيقى العربية، انطلق أمس، بحفل موسيقي غنائي كبير لتكريم اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل شارك فيه نخبة من نجوم غناء دار الاوبرا المصرية.

من المقرر أن يقام اليوم، حفل غنائي بمشاركة نخبة من نجوم الغناء أمثال فؤاد زبادي من المغرب، ومي فاروق من مصر، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

تكريم راغب علامة

وكان من المقرر تكريم الفنان اللبناني راغب علامة، أمس، لكن جرى تأجيل التكريم، إلى يوم الأحد المقبل، بسبب عدم حضوره للقاهرة، ومن المقرر وصوله غدا السبت، استعدادا لحفله الذي يقام الأحد، تحت قيادة الموسيقار جورج قلته.