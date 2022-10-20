«تليفزيون الحياة» يتصدر تريند «تويتر» بعد نقله مهرجان الموسيقي العربية

تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التغريدات الشهير«تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية اليوم الخميس، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

إشادة بشبكة تليفزيون الحياة

وقالت «مي سلامة»، إحدى رواد موقع «تويتر»: «قناة الحياة بتعمل عظمة»، فيما قالت «منى»، إنّ حفل مهرجان الموسيقى العربية عُرضت مع مشاهد سينمائية جميلة، مع تراث الموسيقى المصرية.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الجديدة التي انطلقت اليوم الخميس، حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل.

مشاركة نجوم الفن

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.