رئيس جامعة حلوان: فتح المعامل والمراكز البحثية بعد انتهاء اليوم الدراسي

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان اجتماع موسع مع رؤساء المشاريع البحثية الممولة سواء المحلية أو الدولية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، حيث تم بحث التحديات التى تواجه مديرى المشروعات مع الإدارات المعنية المختلفة تمهيدا لتذليلها لدفع كل المشاريع لتحقيق اهدافها ومخرجاتها طبقا لخطة كل مشروع والعقد المبرم مع الجامعة.

آليات تحفيز الباحثين للتقدم والحصول على مشروعات بحثية ممولة

وناقش الاجتماع آليات تحفيز الباحثين للتقدم والحصول على مشروعات بحثية ممولة محلية ودوليا وتم التوجيه بفتح كافة المعامل والمراكز البحثية بالكليات لجميع الباحثين لإجراء البحوث بعد انتهاء اليوم الدراسي وتوفير كافة السبل والاحتياجات التى تشجع الباحثين على تنفيذ الأبحاث العلمية والتطبيقية.

كذلك تم التوجيه بإعداد وتنفيذ دورة مستندية محكمة لكافة الإجراءات الإدارية التى يحتاجها أى مشروع لضمان سرعة التنفيذ فى الأوقات المحددة، التنسيق والتواصل المباشر بين الكيانات المختلفة المسئولة عن دعم تنفيذ المشروعات البحثية الممولة تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

التوجيه بضرورة تجميع الكيانات المختلفة بدعم المشروعات البحثية

وخلال الاجتماع تم التوجيه بضرورة تجميع الكيانات المختلفة ذات الصلة بدعم المشروعات البحثية والدولية بمكان واحد لضمان سرعة التواصل والتنسيق فيما بينهم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة فى مجال المشروعات الممولة متضمنه تلك الكيانات وحدة إدارة المشروعات، مكتب العلاقات الدولية، مكتب المنح الدولية، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مكتب تسويق الخدمات الجامعية.