برلماني: يجب على الحكومة طرح مبادرات من خارج الصندوق دون انتظار توجيه رئاسي

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ، إن الحكومة أطلقت عددا من البرامج وتوسعت بها بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل زيادة البرامج الحمائية لشرائح المجتمع التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية، وزيادة الدعم وبرامج تكافل وكرامة وزيادة قيمته وعدد المستفيدين منه.

نجاتي: تقييمي لما تقوم به الدولة جيد جدا.. لكن نحتاج للسرعة

وأضاف «نجاتي»، خلال لقاء في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «الدين العام.. ضرورات ومخاوف»، أن الاقتصاد له آلياته ومراحله في التنفيذ، «تقييمي لما تقوم به الدولة جيد جدا، لكن نحتاج للسرعة، ولا ننتظر توجيها رئاسيا لكي يتم تنظيم مؤتمر اقتصادي ولكن الحكومة يجب أن تكون هي البادرة، هناك تأخر من الحكومة في بعض المعالجات خاصة جذب الاستثمارات».

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها مبادرات خارج الصندوق، مشيدا بمبادرة إعفاء سيارات المواطنين بالخارج من الجمرك.