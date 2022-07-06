بمشاركة 117 فريقا من 12 دولة.. مصر تتصدر الفائزين بختام البطولة العربية للروبوت

برصيد 7 جوائز، تصدرت مصر الفائزين في البطولة العربية المفتوحة للروبوت في نسختها الثالثة عشر 2022، حيث اختتمت الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي فعاليات البطولة بالمدينة الرياضية الشبابية بشرم الشيخ، التي نظمتها خلال الفترة من 1 يوليو حتى 4 يوليو الجاري، من خلال الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب «تكنو فيوتشر مصر»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن القباني؛ المدير التنفيذي للبطولة ونائب رئيس الجمعية العربية للروبوت، وشريف عبد الباقي؛ رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والمهندس إسماعيل حسن ياسين؛ رئيس الجمعية العربية الروبوت، ومحمد فتحي؛ وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتصدرت مصر قائمة الفائزين بجوائز البطولة العربية بعد أن حصدت 7 جوائز، تلاها دول الأردن بجائزتين والعراق بجائزة وليبيا بجائزة وقطر بجائزة.

وسجلت مصر المركز الأول في مسابقات «فرست ليجو، فرست ليجو تشالنج، فرست تك، تتبع الخط - المستوى المتقدم، سومو - المستوى المبتدئ، الابتكار - مستوى مبتدئ، وكرة القدم للروبوت».

وحصدت الأردن جائزة مسابقة تتبع الخط - المستوى المبتدئ، ومسابقة سومو - المستوى المتقدم، كما تمكنت العراق هي الأخرى من تحقيق المركز الأول في جمع الكرات المبتدئ.

وحققت ليبيا في مشاركتها الأولى المركز الأول في مسابقة الابتكار - المستوى المتقدم، كما حصدت قطر المركز الأول في مسابقة جمع الكرات - المستوى المتقدم.

وثمن المهندس أيمن القباني؛ المدير التنفيذي للبطولة أداء كافة الفرق، مؤكداً أن مستوى المنافسات والحوارات خلال المسباقات يدل على تقارب المستويات التعليمية.

وأشار القباني إلى أن البطولة كانت على مستوى عال من المنافسات وتميزت بروح التنافس الشريف بين كافة المشاركين.

من جانبه قال الأستاذ شريف عبد الباقي؛ رئيس الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إن البطولة أتاحت لشباب الدول العربية تكوين صداقات، وتقارب وجهات النظر، ومصر ترحب دائما بضيوفها من كافة أنحاء العالم.

كما أوضح أن مصر لها دور هام في تنمية الذكاء الصناعي، والمهارات العلمية بكافة مجالاتها.

وأضاف المهندس إسماعيل حسن ياسين؛ رئيس الجمعية العربية للروبوت أن أحد أهم أهداف البطولة بعيداً عن جمود الروبوت والذكاء الاصطناعي هو الارتقاء بالقومية العربية والارتقاء بمهاراتنا ووطنيتنا والتقارب فيما بيننا كأخوة، كما أعلن عن الدولة المضيفة للبطولة العربية للروبوت للعام القادم ٢٠٢٣ وهي دولة قطر.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار 4 أيام مشاركة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، بمشاركة نحو 579 طالب من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، يمثلون 117 فريق من 12 دولة عربية هم: مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن وقطر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق وليبيا، وبنحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من كافة الدول العربية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من مسابقات البطولة إطلاق 9 مسابقات للروبوت امتدت لست ساعات بمشاركة فعالة من المتسابقين المصريين والعرب من 12 دولة، وسيطر الطلاب أصحاب أصغر الأعمار على مسابقة "فرست ليجو ديسكفر" وقدموا خلال المسابقة مشروعات عن وسائل نقل البضائع موضوع البطولة لهذا العام.

وتنافس خلال فعاليات اليوم الأول 24 فريقاً في مسابقة "فرست ليجو إكسبلور" في المرحلة العمرية من 6 إلى 10 سنوات، وقدموا مستويات متقدمة في البرمجة والتصميم وكذلك على مستوى العمل الجماعي.

فيما شارك 34 فريقا في مسابقة "فرست ليجو تشالنج"، في المرحلة العمرية من 10 إلى 16 سنة، وشهدت المسابقة اختبارات مختلفة وتضمنت غرف للتصميم والبرمجة، وغرف لكيفية عرض مشروعاتهم بأفكار مبتكرة لحل مشكلة نقل البضائع، وتضمنت المنافسات مشاركة كل فريق في 3 مباريات من نفس المسابقة.

وتعد مسابقة "فرست تك تشالنج" من أكبر المسابقات على مستوى العالم، حيث تتيح لأي طالب الحصول على منحة دراسية في واحدة من 200 جامعة أمريكية وذلك بمجرد المشاركة بها دون اشتراط الفوز، نظرا لاعتبار كل من يشارك بها طلاب مميزين تتهافت عليهم الجامعات الأمريكية.

وتضمنت منافسات القسم الثاني من البطولة مسابقة كرة القدم وهي عبارة عن ملعب للطلاب من عمر 6 إلى 10 سنوات، بحيث يخوض كل فريقين مباراة في كرة القدم من خلال الروبوت ويكون بدى كل فريق عدد 2 روبوت داخل الملعب، يحاولون مم خلالها تسجيل أهداف.

كما شملت المنافسات مشاركة 8 مشروعات مبتكرة، بمسابقة الابتكار والتي تتضمن مستويين هي مستوى مبتدئ لمرحلة ما قبل الجامعة، ومستوى متقدم لمرحلة ما بعد الجامعة، وفيها يكون لدى المشاركين روبوتات حقيقية أنتجوها بغرض تصميم مشروعات ويمكن استخدامها في مجال الصناعة.

وتضمنت المنافسات مسابقة "تتبع الخط" وشاركة فيها 22 فريقا من خلال 3 مراحل في المستويين المبتدئ والتقدم، ويجرى فيها اجتياز المراحل الثلاث تباعا، وفي المرحلة الأخيرة يتم إخلاء القاعة من مدربي الفرق، وتكليف المنافسين بمهام صعبة من خلال عمل برمجة مختلفة للروبوتات حتى تتسابق لتصل إلى خط النهاية في زمن أقل.

كما شملت المنافسات مسابقة جمع الكرات، وشارك فيها 22 فريقا، من خلال الروبوتات التي تتنافس في توصيل كرات البنج بونج إلى نقطة معينة في طاولة بمنتصف القاعة، ويفوز من ينهي كراته في زمن أقل.

وفي مسابقة"سومو" تنافس المشاركون من خلال الروبوت في مباريات مصارعة بنفس قوانين لعبة السومو اليابانية، وفيها يحاول كل روبوت دفع منافسه خارج الحلبة، وتجرى المنافسة وفق قوانين وأبعاد محددة.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من مسابقات البطولة منافسات المتأهلين للمراحل النهائية في كافة المسابقات، ووفقا لقوانين البطولة يتأهل بين 60%إلى 70% من المتنافسين حيث أتاحت العديد من الجوائز في مختلف المسابقات تقديراً لجهود وأفكار المشاركين وتكريماً لكافة الطلاب باعتبارهم جميعاً متميزين، تشجيعاً لهم من أجل تنمية روح الابتكار والفكر والإبداع بداخلهم.

كما شهد اليوم الأخير من البطولة برنامج ترفيهي سياحي للفرق المشاركة بالبطولة داخل مدينة شرم الشيخ الساحرة، كأحد أهم أهداف البطولة وهي تعريف الفرق العربية بثقافة وتراث ومزارات البلد المضيفة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر تستضيف البطولة بنسختها الثالثة عشر لعام 2022 ، حيث سبق وتم استضافة البطولة في نسختها السادسة لعام 2013 بمدينة الإسكندرية، ونسختها الحادية عشر لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت تلك البطولة بالتزامن مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباردة عام 2023 عاماً للشباب العربي، وذلك خلال استقباله لوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مقترحاً تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، ومؤكداً على أن قطاع الشباب يمثل بعداً أساسياً للأمن القومي للدول، ومشدداً علي أهمية توعية الشباب العربي بحتمية الانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل.

وتعد البطولة العربية المفتوحة للروبوت هي أهم وأبرز البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، بالإضافة إلى كونها أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية من جميع الدول العربية، وملتقي للعقول المتميزة من شباب الوطن العربي والذي يعد مستقبل بلادنا العربية وأملها في المضي نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، حيث تهدف البطولة إلى تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والتأكيد علي أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم في العالم العربي، بالإضافة إلي تعريف الشباب بحضارة وعادات وتقاليد الدولة المضيفة من خلال الجولات السياحية والمعرض المصاحب للبطولة.

كما تعد البطولة هي إحدى الفعاليات السنوية للجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وهي المؤسسة العربية التي تحتضن جميع أنشطة علوم الروبوت في الوطن العربي، ويتمثل مجلس ادارتها من ممثلين من جميع البلدان العربية، وتعد الشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب "تكنو فيوتشر مصر" هي ممثل دولة مصر بالجمعية.