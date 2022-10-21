رسائل شكر ودعم من «الأسايطة» للرئيس السيسي: «الإنجازات خلت حياتنا أفضل»

بعدما شهدت محافظة أسيوط، العديد من الإنجازات التي تمثلت في مشروعات قومية وتنموية كبرى حوّلت حياة المواطنين بها من العشوائية إلى التطور والتحضر، بإحداث طفرة في المرافق والخدمات، وجّه أهالي قرى الإقليم رسالة شكر ودعم إلى صاحب الفضل في تنمية محافظات الصعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتحقيق حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من توصيل مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

مشروعات الصرف الصحي

قال عبدالراضي حسن، من أهالي مركز الغنايم ومهندس بالمعاش: «نشكر الرئيس السيسي على المشروعات القومية التي تنفذ في القرى والتي يأتي من ضمنها مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع وعودة الأمن والأمان على مستوى الجمهورية وهناك مجهود كبير يقوم به السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية على مستوى القطاعات كافة».

وتابع محمود جبر، مدرس: «الرئيس السيسي يقدم الخدمات في كافة المجالات سواء بنية تحتية ومدارس وصحة وطرق ومبادرة حياة كريمة التي أحدثت فارقا كبيرا في قرى الصعيد والاهتمام بنهضة التعليم، أتمنى له التوفيق دائما في تطوير الدولة المصرية وخدمة المصريين».

المشروعات في كل مكان

وأشار فتحي ابراهيم، موظف: «نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على ما حققه من مشروعات على مستوى الجمهورية، خلت حياتنا أفضل، فمن أسوان حتى الإسكندرية المشروعات تنفذ على أرض الواقع، والصعيد نال اهتماما كبيرا من السيسي وكل المشروعات تتم فعليا من مشروعات الصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية».

إنجازات على أرض الواقع

وأوضح سيد الدرديري، مدرس: «أشكر الرئيس السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية التي حققت طفرة على أرض الواقع وكلها لا ينكرها أحد لأنها غيرت حياتنا للأفضل وتنفذ أمام أعين الجميع وفي القرى تتم مشروعات الصرف الصحي لكل بيت وكذلك هناك نهضة صناعية تتم بمجهوداته وعمل لمصر كيانا وسط العالم كله وتشيد به الدول الكبرى وكلنا بندعمك ياريس».

ولفت وليد نسيم، سائق: «المشروعات التي أنجزت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مكان، بداية من الكباري والمحاور التي أصبحت شريان حياة تربط المناطق ببعضها وخففت علينا عبء السفر لمسافات طويلة، فكل 25 كيلو تجد محورا وهذا سهّل الدنيا علينا كسائقين وعلى أهالينا».

وأردف حمادة بسيوني، عامل: «أتمنى الصحة والعافية للرئيسي السيسي الذي قدم لنا المعاشات والاهتمام بالفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية وتبطين الترع التي ساعدت بشكل كبير في عملية الري والزراعة ونظافة الترع والحفاظ على مياه الري».