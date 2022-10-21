هاني شاكر يجري بروفات حفله في مهرجان الموسيقى العربية «فيديو»

يجري الفنان هاني شاكر، بروفات حفله المقرر إحياؤه غدا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31.

ونشر هاني شاكر عبر حسابه على «إنستجرام» مقطع فيديو من بروفات الحفل، وعلق عليها: «أغنية معاك.. من بروفات حفل مهرجان الموسيقى العربية غدا».

نفاد تذاكر حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

وفي وقت سابق، نفدت تذاكر حفل الفنان هاني شاكر، الذي يقام غدا، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية مساء أمس الخميس، وتستمر حتى الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق والبحرين.