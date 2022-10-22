اعترافات عامل وزوجته جمعا 5 ملايين جنيه من المواطنين: خدعناهم باستثمارها

أدلى عامل وزوجته باعترافاتهما، في التهمة المنسوبة إليهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنيين تجاوزت 5 ملايين جنيه، بعدما أوهما ضحاياهما بتوظيفها في تجارة الهواتف والأجهزة الكهربائية بالإسكندرية.

اعترافات المتهم وزوجته

وقال المتهمان في اعترافاتهما عقب القبض عليهم، أنهما نفذا جريمتهما عن طريق خداع الضحايا بأنهم سيأخذون منهم تلك المبالغ المالية وسيوظفونها في تجارة الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وجمعوا منهم مبالغ مالية تجاوزت 5 مليون جنيه.

وأضاف المتهمان في إعترافاتهم أمام جهات التحقيق أنهم لم يتمكنا من سداد تلك المستحقات للضحايا وهربا سريعًا الى أماكن أخرى قبل أن يمسك بهما الضحايا، ولكن تمكن رجال الشرطة من ملاحقتهما وضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة.

الشرطة تضبط المتهمين

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة من مواطنيين فى محافظة الإسكندرية، يفيد قيام أحد الأشخاص وزوجته بجمع مبالغ مالية منهم على زعم أنهم سيقوموا بتوظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة مقابل أرباح، وأنهم قاموا بالنصب عليهم والإستيلاء على المبالغ المالية وفروا هاربين.

وقام رجال الشرطة بتحديد أماكن تواجدهم وتم ضبطهم وإقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.