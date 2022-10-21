القبض على سائق توك توك بتهمة معاكسة الفتيات أمام مدرسة في العمرانية

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، سائق توك توك بتهمة معاكسة الفتيات أمام إحدى المدارس في العمرانية، واتخذت الإجراءات القانونية.

وكشفت تحيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، البلاغ الذي ورد إلى قسم شرطة العمرانية، بوجود شخص يعاكس الفتيات أمام أحد المدارس في شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم.

ضبط سائق التوك توك

وأوضحت التحريات، أنّ الفتاتين تعرضتا للمعاكسة، وقالت إحداهما إنّها عند وصولها لمحل البلاغ مستقلة توك توك قام قائده بمعاكسة الثانية، وعند محاولة استغاثتهما بالأهالي فر هاربا.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق توك توك 28 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف أمام المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي، إنّ المشرع المصري استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر «ب»، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.