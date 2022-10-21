«سكن كريم» توفر منزلا جديدا لـ«محمد» يحميه وأسرته من البرد: «حياتنا اتغيرت»

جاب قطار «سكن كريم» محافظات مصر، من أجل توفير حياة كريمة ومعيشة لائقة للمواطنين الأكثر احتياجاً، حتى وصل إلى مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وتحديداً منزل المواطن محمد شحاتة، الذى تحمل مشقة كبيرة بسبب بيته غير المسقوف، وجدرانه التى من الطوب اللبن، ولا تقوى على تقلبات الجو فى ليالى الشتاء الممطرة.

سنوات عاشها «محمد» وأسرته، يخلد رب المنزل كل ليلة إلى نومه حاملاً هَم أطفاله الصغار، لا حيلة له مع الفقر ولا مأوى لهم سواه، لم يكن يتخيل محمد شحاتة، المواطن الأسيوطى، أن المعاناة التى عاشها لسنوات طويلة، من الممكن أن يأتى وقت وتنتهى، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتمحو من ذاكرتهم مرارة الحياة وتوفر سكناً كريماً يليق بالأسرة المصرية.

المطر في الشتاء كان يتساقط على الأطفال وهم نيام

أحدثت «سكن كريم» تغييراً شاملاً فى جدران البيت، فاختلفت ألوانها ولم تعد عرضة لتقلبات الطقس، بعدما كان المطر فى الشتاء يتساقط على الأطفال وهم نيام فى منتصف الليل.

أسهمت «سكن كريم» فى التخفيف من حدة درجات الحرارة المرتفعة فى الصعيد، ليس فقط من خلال الجدران الجديدة، ولكن بتوفير الأجهزة مثل المراوح التى تم تركيبها فى كل غرفة، ليتحول منزل «شحاتة» إلى مكان آدمى فيه صرف صحى وسقف وكل الكماليات حتى أصبح أولاده فى أمان.

محمد: البيت الذي كانت أرضيته من الطين تحولت لـ«السيراميك»

ويقول «شحاتة» إن أمطار الشتاء التى تداهم منزله، ليست المعاناة الوحيدة له ولأسرته، فكثيراً ما أرهقتهم حرارة الشمس الشديدة فى ظهر أيام الصيف دون سقف أو جدران مؤهلة تحجبها عنهم قليلاً، وبحسب وصفه «كنا دايماً نتعب من الشمس وحرارتها دلوقتى بقى عندنا سقف ومراوح كمان تخفف الحر عننا». وأضاف: «دلوقتى مابقاش فى مطرة بتدخل لينا لما تنزل»، موضحاً أن المبادرة الرئاسية أحدثت فارقاً فى مستوى حياتهم اليومية والمعيشية.

وتابع: البيت الذى كانت أرضيته من الطين، تحولت لـ«السيراميك» وجدران طلائها جديد، وسقف محكم من أعلى.

اختتم الأب الأسيوطى الذى يعمل «أرزقى» باليومية، حديثه لـ«الوطن» بتوجيه الشكر للقائمين على «حياة كريمة» وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقوله: «شكراً للمبادرة خلتنا عايشين عيشة نضيفة، وشكراً لكل القائمين على حياة كريمة وسكن كريم، ومن قبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللى بيهتم بكل مواطن».