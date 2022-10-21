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«سليمان» وفرت له «حياة كريمة» سيارة جديدة له: المبادرة «أنقذتني»

السائق: «التاكسي اتحرق»

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 أشرف محمد
09:02 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
سليمان

سليمان

لم يعرف سبب الحريق، لكنه فوجئ بسيارته «التاكسى» التى يعول بها أسرته قد التهمتها النيران، بميدان النهضة فى الجيزة، أمام حديقة الحيوان، وبرغم نجاح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، إلا أن «التاكسى» لم يعد صالحاً للسير مرة أخرى.

أحزان السائق سليمان حسين سليمان، المقيم بمحافظة الجيزة، مسحتها على الفور «حياة كريمة» بعد أن تواصلوا معه من خلال فرق الرصد الميدانى، وتم الاستعلام عن حالته الاجتماعية، ليجدوا أنه متزوج ويعول طفلين، طالب فى معهد التمريض، وطالبة بالصف الثانى الإعدادى، وكانت سيارته الأجرة هى مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة. تواصلت «حياة كريمة» مع «سليمان» لإبلاغه بشراء سيارة جديدة له، وجارٍ العمل على إنهاء كل الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق الذى تعرضت له سيارته الأجرة، وسلمت المؤسسة السيارة الجديدة له.

«ماكنتش مصدق نفسى، حسيت أن الدنيا ضلمت والطريق أصبح مسدوداً»، يصف «سيلمان» حالته بعد احتراق مصدر دخله الوحيد، لكن الأمر تغير تماماً فور تلقيه اتصال «حياة كريمة»: «بأمانة مش عارف أقول لسيادة الرئيس إيه.. ولسانى عاجز عن الشكر لكل فريق حياة كريمة من أصغر لأكبر متطوع، بشكر ربنا لأنه أرسل لى أولاد الحلال». يضيف سائق الأجرة بعد أن حصل على التاكسى الجديد: «ربنا كرمنى، وماكنتش أتخيل فى الفترة القليلة دى ربنا يدينى الأحسن فالأحسن، فى فترة قصيرة ألاقى معايا عربية، وألاقى استجابة من الرئيس السيسى، ومبادرة حياة كريمة ماسابونيش إلا ومعايا عربية جديدة».

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بقلم  أشرف محمد