رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عضو بـ«التنسيقية»: الدولة تسعى إلى سماع مشكلات المواطنين دون أي حواجز

كتب:

حسام حربى
09:51 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

عقد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الجمعة، حول الحوار الوطني مع عدد من المواطنين بمكتبة مصر العامة في الزيتون.

وتناولت الورشة الحديث مع المواطنين، عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وتطرق الحديث لملفات مهمة تخص، التعليم، والصحة، والنقل، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستثمار في الشباب ودعمهم بكل الوسائل المتاحة.

الحوار الوطني فرصة عظيمة

وصرح النائب أحمد مقلد، بأن الدولة تسعى إلى سماع مشكلات المواطنين دون أي حواجز، لذلك هناك فرصة عظيمة وهي «الحوار الوطني» لسماع المواطن ومحاولة الوصول معهم لحلول لكل الصعوبات التي تواجههم.

جاء ذلك، بحضور أحمد مقلد وأميرة صابر عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومارثا محروس عضو مجلس النواب، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ.

الفعاليات مستمرة للوصول لأفضل الحلول

واختتمت فعاليات الورشة، بالتأكيد أن الفعاليات مستمرة للوصول لأفضل الحلول، وتبادل الأفكار بشكل دائم.

اقرأ المزيد:

نائب بالشيوخ: الحوار الوطني شريك أساسي في المؤتمر الاقتصادي

5 مطالب لحزب «المؤتمر» في الحوار الوطني «إنفوجراف»

8 أسئلة من «الحوار الوطني» للحكومة في المؤتمر الاقتصادي.. منها الأسعار والصناعة

8 مطالب لحزب التجمع في الحوار الوطني (إنفوجراف)
بقلم حسام حربى