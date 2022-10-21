عضو بـ«التنسيقية»: الدولة تسعى إلى سماع مشكلات المواطنين دون أي حواجز

عقد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الجمعة، حول الحوار الوطني مع عدد من المواطنين بمكتبة مصر العامة في الزيتون.

وتناولت الورشة الحديث مع المواطنين، عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وتطرق الحديث لملفات مهمة تخص، التعليم، والصحة، والنقل، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستثمار في الشباب ودعمهم بكل الوسائل المتاحة.

الحوار الوطني فرصة عظيمة

وصرح النائب أحمد مقلد، بأن الدولة تسعى إلى سماع مشكلات المواطنين دون أي حواجز، لذلك هناك فرصة عظيمة وهي «الحوار الوطني» لسماع المواطن ومحاولة الوصول معهم لحلول لكل الصعوبات التي تواجههم.

جاء ذلك، بحضور أحمد مقلد وأميرة صابر عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومارثا محروس عضو مجلس النواب، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ.

الفعاليات مستمرة للوصول لأفضل الحلول

واختتمت فعاليات الورشة، بالتأكيد أن الفعاليات مستمرة للوصول لأفضل الحلول، وتبادل الأفكار بشكل دائم.