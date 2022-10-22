حظك اليوم برج العذراء السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج العذراء إلى السرية والكتمان في معظم جوانب حياته، ولا يأتمن أحدًا بسهولة لكي يعرف عنه أدق التفاصيل، لذا فهو دائمًا ما يكون وحيدا، ويجد نفسه سعيدًا بذلك، ويحب أن يصاحب نفسه ويناجيها ويحدثها بكل ما بداخله، كما أنه شخص منظم يحب الترتيب كثيرًا ويزعجه رؤية الأشياء في غير مكانها.

وفي السطور الآتية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء

يتواجد القمر في برجك اليوم، ما يساعدك على النجاح، وتستطيع اليوم أن تعبر عن آرائك وأفكارك بلباقة وترتيب يلفت انتباه من حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء

تناغم القمر مع أورانوس في برجك اليوم يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتنجح في أن تقترب ممن تحب وتؤثر فيهم كثيرًا بما لديك من سحر وجاذبية، وفق خبيرة الأبراج والفلك.