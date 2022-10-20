رئيس «الصحفيين العرب»: «القاهرة الإخبارية» ستسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا

أكد الكاتب الصحفى مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، أن الصحافة العربية تعانى من تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الاتحاد يتبنى قضايا جوهرية أبرزها حرية الرأى والتعبير وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفى عموماً فى الوطن العربى. وأضاف «اللامى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ظهور قناة «القاهرة الإخبارية» فى هذا التوقيت سيكون مؤثراً. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعتزم إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. إلى أى مدى تتوقع أن تمثل القناة إضافة للإعلام العربى؟

اللامي: أتمنى من العاملين بها أن يأخذوا بعين الاعتبار أن العالم يتغير ويتسارع

- بالتأكيد هذه القناة ستكون مؤثرة، وأتمنى من الزملاء الذين يعملون فيها أن يأخذوا بعين الاعتبار أن العالم يتغير ويتسارع، فهناك سرعة فى نقل الخبر والتأثير فى الرأى العام ليس فقط المحلى، إنما أيضاً العالمى، وعليها أن تعرف أن هناك عشرات القنوات المموَّلة التى لها سنوات طويلة، وعليها أن تعمل بمهنية عالية مؤثرة حتى تستطيع أن تتقدم على هذه القنوات التى ربما سبقتها بالوقت.

ماذا تنتظر من «القاهرة الإخبارية» فى مسألة تبنى القضايا العربية؟ وكيف تريد أن يكون التناول؟

- أنتظر من قناة القاهرة الإخبارية الكثير لأننا بحاجة إلى مثل هذا القناة فى هذا التوقيت، حيث يجب أن تسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا وعلى بناء بلداننا.

وكيف يرى رئيس اتحاد الصحفيين العرب وضع الصحافة العربية؟

- المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب عُقد فى القاهرة، المقر الدائم للاتحاد منذ إنشائه قبل فترة تقارب 60 عاماً، ليناقش أوضاع الصحافة العربية والعديد من القضايا، وأيضاً هناك تعديلات وقضايا جوهرية مثل حرية الرأى والتعبير والعمل على خلق بيئة آمنة للعمل الصحفى عموماً بالوطن العربى، وكذلك بحث وضع بلداننا العربية ومجتمعاتنا الوطنية التى تعانى من التشويه الدائم من قبَل جهات عديدة دون معرفة الحقيقة.

ناقش المؤتمر خطته فى الفترة المقبلة.. ما أبرز ملامحها؟

- فى البداية أشكر جمهورية مصر العربية على ضيافتها فى قلبها النابض، حيث تستضيف مقر الاتحاد الدائم فى القاهرة، وبالعودة للإجابة عن السؤال فإنه خلال الفترة المقبلة سيشهد الاتحاد نقلة نوعية لعمله من خلال إيجاد وسائل حقيقية مؤثرة ليس على المستوى المحلى فقط، إنما على المستوى العالمى، كما أن المؤتمر العام للصحفيين العرب ينعقد بشكل دورى كل 4 سنوات، إلا أنه فى هذه الدورة هناك مسئولية كبيرة تجاه العديد من القضايا التى ينبغى أن نعمل عليها جميعاً، فهذا الاتحاد لا بد أن يبقى عزيزاً قوياً يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين فى الوطن العربى، لذلك سنناضل دائماً من أجل حرية التعبير، فهناك تحديات تواجه المهنة والصحفيين فى العالم العربى، كما أن التنمية المستدامة تحتاج إلى حرية وصحافة حرة، وبدونها بلداننا ستتراجع كثيراً، لذلك سنناضل للدفاع عن عموم الصحفيين فى بلداننا العربية، ولا يفوتنى أن أثنى على شجاعة وتضحيات الشعب الفلسطينى العظيم الذى يواجه الاحتلال كل يوم.

المهنية والصدق

يجب أن يعملوا وفق المعايير المهنية الدولية والمهنية المعمول بها مع احترام الثوابت الوطنية فى البلدان العربية، وأيضاً عليهم أن يعملوا بمهنية عالية تتسم بالصدق والموضوعية والدقة فيما ينقلونه من أخبار وفعاليات، حتى يستطيعوا أن يُقنعوا الرأى العام بما يقدمونه فى هذه القناة.