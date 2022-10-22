سالم عبدالجليل: الدولة سنت قوانين رادعة في مسألة التعدي على الميراث

قال الشيخ سالم عبدالجليل، إن الله سبحانه وتعالى ختم آيات الميراث بقوله تعالي « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ»، بما يؤكد أن الميراث هو حد حدود الله لا يمكن أن يتجاوزه عاقل.

حديث شريف يجرم التعدى على الحقوق

وأوضح «عبد الجليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير والمذاع على فضائية «المحور» أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»، فمن ذا الذي يستطيع أن يحمل كل ذلك يوم الحساب، لافتا إلى أن الدولة المصرية سنت قوانين رادعة لأولئك الذين يعتدون على الحقوق، ولابد من تحقيق العقوبة بتسليم الضعيف حقه فيكون العقاب مضاعفًا ويرتدع به الناس.

يجب أن تكون العقوبة رادعة

وأكد أن بعض الناس تسول لهم أنفسهم بالتعدى على حقوق الآخرين وخاصة في الميراث، فإذا كانت العقوبة أقل من قيمة الميراث فلن يرتدع هؤلاء ولابد من إعادة الحقوق مع تنفيذ العقوبة.