تفاصيل مشروع معرض السجاد والموكيت.. أرباح تصل لـ782 ألف جنيه سنويا

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع معرض سجاد وموكيت إلى حوالي 550 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح تصل إلى 782 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

إيرادات مشروع معرض السجاد والموكيت

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ إيرادات مشروع معرض السجاد والموكيت تصل إلى 3,612 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات 5,16 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

العائد من بيع السجاد 8 أضعاف التكاليف

كما أوضح الجهاز في دراسته، أنَّ معدل العائد الداخلي للمشروع يصل إلى ما يقرب من 8 أضعاف النفقات ليغطي كامل تكاليفه الاستثمارية خلال أقل من 8 أشهر، كما يساهم في تشغيل 5 عمال.

تمويلات من البنوك بضمان المشروع

وأشار إلى إمكانية الحصول على تمويلات من البنوك المحلية بضمان المشروع، تصل قيمتها إلى 65% من إجمالي التكاليف الاستثمارية وبفوائد تفضيلية أقل من 5% والسداد على مدد طويلة تصل لـ5 سنوات، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما لفتت الدراسة الحكومية إلى تنوع المنتجات التي يتم بيعها بالمعرض، من سجاد وموكيت بأحجام وأنواع مختلفة وأسعار متفاوتة تناسب احتياجات الجميع، بجانب بيع الدواسات الصغيرة.

بأبسط الإمكانات امتلك مشروعك الخاص

وكشفت عن بساطة الإمكانيات التي يحتاجها صاحب المعرض، فالآلات والمعدات تقتصر على ماكينة سرفلة، بجانب السجاد والموكيت وأطقم الدواسات التي سيتم عرضها للبيع.

مميزات تجارة السجاد والموكيت بالسوق المحلي

كما أوضحت أنَّ هناك احتياج إلى منتجات النشاط بالسوق المحلي، ولذلك تتميز تجارة السجاد والموكيت بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها لزيادت أعداد المستهلكين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك التجديد المستمر وتطوير المنتجات من ناحية المصنعين.