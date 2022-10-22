شريف سلامة: عادل إمام له رهبة كبيرة وطاقة مخيفة ومرعبة

حكى الفنان شريف سلامة موقفًا للفنان عادل إمام، قائلًا: «أشتغلت معاه في مرجان أحمد مرجان وكانت تجربة عظيمة لأني كنت بعمل مسلسل (حضرة المتهم أبي) وهو كلمني في رمضان، وقالي فيه فيلم وتعالى لي المسرح وقالي أنت ممثل كويس، وقعدت معاه في المسرح وطبعا رهبة كبيرة وفيه هالة وطاقة مخيفة ومرعبة، وفيها حضور طاغي».

موقف طريف مع الزعيم عادل إمام

وحكى سلامة خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، عن موقف طريف مع الفنان عادل إمام حيث جلس معه في المسرح بين الفصلين وقام عادل إمام للمشاركة في المسرحية وطلب منه البقاء، وجاء له اتصال تليفوني من الفنان الذي سيقدم دور السمسار في فيلم «السفارة في العمارة» واشتكى منه الزعيم عادل إمام بسبب اتصالاته المتكررة طلبًا للعمل معه.

ولفت شريف سلامة إلى أنه وقتها كان يٌعرض فيلم «السفارة في العمارة» في دور العرض، ولكنه لم يكن قد رأه وفوجئ بالفنان عادل إمام يسأله «أنت شوفت السفارة في العمارة» ليرد عليه تلقائيًا «آه» ليرد عادل إمام ضاحكًا: «لا أنت مشوفتش الفيلم».