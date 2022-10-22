«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات المشاركة في «cop 27» بعد قليل

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري، عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي وانتظام العمل للفصل الدراسي الأول، ومتابعة التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم،

قرارات الأعلى للجامعات الحكومية

من المقرر أن يصدر الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، بيانا يكشف فيه كل التفاصيل الخاصة بالاستعدادات للمشاركة في قيمة المناخ «cop27» المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، وكذلك الاستعدادت لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022، المقرر عقدها خلال الفصل الدراسي الأول وفقا للائحة الطلابية.

انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.