مصرع شخص وإصابة 3 آخرين انقلب بهم «توك توك» في ترعة بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب «توك توك» داخل أحد المجاري المائية بمحافظة الغربية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب «توك توك»

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب مركبة «توك توك» كان يستقلها 4 أشخاص في أحد المجاري المائية على طريق قرية «أبيار - طنطا»، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شخص يدعى «محمد. ا» وإصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، من بينهم حالة حرجة، لشخص يدعى «يوسف، ا. ا»، وتم تحويله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.

رفع حطام الحادث

وحُرر محضر بالواقعة، ورُفعت مركبة الـ«توك توك» من الترعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.