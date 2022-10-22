تفاصيل أكثر من 50 وظيفة متاحة لأهالي الإسماعيلية.. اعرف المؤهلات والخبرات

كشف موقع «فرصنا» المعني بالوظائف، إتاحة أكثر من 50 وظيفة لأهالي محافظة الإسماعيلية التي تتطلب مجموعة من الشروط بعضها متعلق بالسن والخبرات، التي تتنوع بين مهندس صناعي ومحاسب وسائق ومدير إنتاج ومندوبي مبيعات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة لأهالي محافظة الإسماعيلية على هذا النحو:

وظيفة مدير فرع

اسم الشركة: جونيور تكس.

مقر العمل: الإسماعلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبر: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 1000- 3000 جنيه مصري.

وظيفة مسئول مبيعات خارجية

اسم الشركة: رايه للتوزيع.

مقر العمل: اللإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير إنتاج

اسم الشركة: الشركة العربية للصناعات التكنولوجية - تكنوفالي.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب تكاليف

اسم الشركة: الشركة العربية للصناعات التكنولوجية - تكنوفالي.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب مخازن

اسم الشركة: الشركة العربية للصناعات التكنولوجية - تكنوفالي.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوبين مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة روزيرا للعطور والمعطرات.

مقر العمل: الإسماعيلية - التل الكبير - الشيخ زايد - فايد - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1500- 3000 جنيه مصري.

وظيفة مستشار مبيعات تأمين

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1000- 1500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: فود نيشين.

مقر العمل: فايد - الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 7000 جنيه مصري.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: الشركة العربية للصناعات التكنولوجية - تكنوفالي.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس صناعي

اسم الشركة: فيلوستي أبارلز للملابس الجاهزة.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سائق محصل

اسم الشركة: راشدين ايجيبت للتجارة.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة تنفيذي مبيعات تأمين

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العمل: الإسماعيلية - الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي 1000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 5000 - 7000 جنيه مصري.